Футбол

«Барселона» подпишет полузащитника сборной ЯпонииЕвро-футбол.ру 05:40

Каталонская "Барселона" усилит среднюю линию полузащитником Хироки Абе, правами на которого владеет "Касима Антлерс", сообщает Mundo Deportivo. Чемпион Испании согласовал переход 20-летнего японца за 1,1 миллиона евро.
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«Барселона» подпишет полузащитника сборной Японии

Евро-футбол.ру05:40

«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека Абэ

Чемпионатвчера в 17:18

«Барселона» подпишет 20-летнего японца

Советский спортвчера в 17:36

«Барселона» близка к покупке 20-летнего японского полузащитника

Матч ТВвчера в 19:27

«Барселона» близка к покупке 20-летнего японского полузащитника

Sportbox.RUвчера в 19:27

«Барселона» купит полузащитника «Касима Антлерс» Абе за 1,1 млн евро

Sports.ruвчера в 17:35

«Барселона» договорилась о покупке 20-летнего японского полузащитника Абе

Sport24.ruвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Политика

В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Здоровье

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста

Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено в 07:27
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество

Названо отношение россиян к браку

Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»

Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико.
Обновлено в 03:22
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 06:00
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
Происшествия

Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища

Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций

Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Пермский край занял четвертое место по числу психических больных

Пермский край занимает в этом списке четвертую строчку.
Обновлено в 03:08
Политика

Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной

В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Обновлено в 01:21
Футбол

Эррера рассказал, почему «ПСЖ» не подпишет де Хеа этим летом

Новичок «ПСЖ» Андер Эррера назвал причину, по которой голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не перейдет в парижский клуб следом за испанским полузащитником.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» может перехватить вратаря Васютина у «Ростова»

Стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет вернуть воспитанника школы «Смена» Александра Васютина из «Сарпсборга 08», но на вратаря претендует «Ростов».
Обновлено в 07:07
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал два возможных места для строительства храма

Обновлено в 03:33
Футбол

Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»

Нападающий Лука Джорджевич сообщил, что рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе «Зенита».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Задержанные россияне депортированы из Мексики

Обновлено 06 июля в 21:55
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Японский футбольный клуб из города Касима, Ибараки. Самая титулованная команда Японии.
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