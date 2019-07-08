Футбол
«Барселона» подпишет полузащитника сборной ЯпонииЕвро-футбол.ру 05:40
Каталонская "Барселона" усилит среднюю линию полузащитником Хироки Абе, правами на которого владеет "Касима Антлерс", сообщает Mundo Deportivo. Чемпион Испании согласовал переход 20-летнего японца за 1,1 миллиона евро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»
Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Здоровье
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено в 07:27
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Названо отношение россиян к браку
Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.
Обновлено в 02:55
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»
Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико.
Обновлено в 03:22
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 06:00
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций
Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Пермский край занял четвертое место по числу психических больных
Пермский край занимает в этом списке четвертую строчку.
Обновлено в 03:08
Политика
Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной
В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Футбол
Эррера рассказал, почему «ПСЖ» не подпишет де Хеа этим летом
Новичок «ПСЖ» Андер Эррера назвал причину, по которой голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не перейдет в парижский клуб следом за испанским полузащитником.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Зенит» может перехватить вратаря Васютина у «Ростова»
Стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет вернуть воспитанника школы «Смена» Александра Васютина из «Сарпсборга 08», но на вратаря претендует «Ростов».
Обновлено в 07:07
Футбол
Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»
Нападающий Лука Джорджевич сообщил, что рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе «Зенита».
Обновлено в 07:14
Происшествия
Задержанные россияне депортированы из Мексики
Обновлено 06 июля в 21:55
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом
В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26