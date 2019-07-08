Футбол
«Барселона» подпишет 20-летнего японцаСоветский спорт вчера в 17:36
Полузащитник Касима Антлерс Хироки Абэ перейдет в Барселону, утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, 20-летний хавбек обойдется сине-гранатовым в 1,1 миллиона евро. Контракт будет подписан по схеме 3+2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина
Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Кремле поддержали инициативу провести телемост между РФ и Украиной
В Кремле приветствуют инициативу о проведении телемоста между Россией и Украиной, несмотря на сложности в отношениях двух стран, народы должны общаться.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Наука
Создана первая портативная камера, которая видит поляризованный свет
У чувствительных к поляризации камер, которые используют сегодня, есть большой минус: они очень громоздки.
Обновлено 06 июля в 10:07
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства
Президент Греции Прокопис Павлопулос дал победителю выборов Кириакосу Мицотакису мандат на формирование правительства, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 04:30
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонный бот, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено
Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Кино
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Здоровье
В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации в текущем году
По данным за пять месяцев текущего года, обследования осуществлены в отношении 34 тыс. 939 человек – 43% от числа людей, включенных в текущие списки.
Обновлено в 05:40
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда
Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей
Владимир Ткачев не уедет в НХЛ и подпишет контракт со СКА
Нападающий Владимир Ткачев принял решение не перебираться в Национальную хоккейную лигу и подпишет трехлетний контракт со СКА, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 04:39
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
Эксперты рассказали, кому следует есть грибы
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Смартфон Vivo с тройной камерой и мощной батареей показался на сайте регулятора
На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о новом смартфоне Vivo среднего уровня, который имеет кодовое обозначение V1921A.
Обновлено в 03:06
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12