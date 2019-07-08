Футбол

«Барселона» подпишет 20-летнего японцаСоветский спорт 17:36

1 фото
Полузащитник Касима Антлерс Хироки Абэ перейдет в Барселону, утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, 20-летний хавбек обойдется сине-гранатовым в 1,1 миллиона евро. Контракт будет подписан по схеме 3+2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» договорилась о покупке 20-летнего японского полузащитника Абе

Sport24.ru20:20

«Барселона» подпишет 20-летнего японца

Советский спорт17:36

«Барселона» близка к покупке 20-летнего японского полузащитника

Матч ТВ19:27

«Барселона» близка к покупке 20-летнего японского полузащитника

Sportbox.RU19:27

«Барселона» купит полузащитника «Касима Антлерс» Абе за 1,1 млн евро

Sports.ru17:35

«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека Абэ

Чемпионат17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика

Российскую резолюцию о борьбе с нацизмом не поддержали в ОБСЕ

В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено в 19:25
Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Здоровье

В печально известной больнице в Бурятии не хватает врачей и оборудования

В Баргузинской центральной районной больнице в Бурятии не хватает реанимационного оборудования.
Обновлено в 20:11
Политика

Гуаидо сообщил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил в своем Twitter, что власти Венесуэлы и оппозиция намерены провести переговоры на островном государстве Барбадос.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Наука

Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук

Обновлено в 16:58
Здоровье

Жители Бурятии недовольны качеством медобслуживания

Проще говоря, орган статистики выяснял, насколько жители Бурятии довольны услугами социальной сферы.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено в 07:09
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Наука

Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России

Обновлено в 08:36
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Общество

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве

Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено в 20:31
Общество

Дайджест Арктики: как северяне берегут и приумножают «живое серебро»

Как сохраняют и приумножают ценные виды рыб в арктических регионах, выяснял «Красный Север».
Обновлено в 09:27
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Общество

Волгу расширят для крупных судов

Обновлено в 20:42
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Политика

Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Политика

Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Происшествия

На Курилах поисковики нашли останки советского воина

Обновлено в 20:38
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ

Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Касима Антлерс
Японский футбольный клуб
Японский футбольный клуб из города Касима, Ибараки. Самая титулованная команда Японии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное