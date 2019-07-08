Футбол
«Барселона» подпишет 20-летнего японцаСоветский спорт 17:36
Полузащитник Касима Антлерс Хироки Абэ перейдет в Барселону, утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, 20-летний хавбек обойдется сине-гранатовым в 1,1 миллиона евро. Контракт будет подписан по схеме 3+2.
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