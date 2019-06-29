Футбол
«Барселона» подняла цену за Ракитича для «МЮ» до 50 миллионов евроМатч ТВ 02:30
Ранее каталонцы отклонили предложение «МЮ» о трансфере 31-летнего игрока за 35 миллионов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика
Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов
Обновлено в 06:28
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Новотроицком городском округе ввели режим ЧС
Обновлено в 07:01
Общество
Более 3,7 тыс. жилых домов в Иркутской области подтоплены паводком
Вышедшие из берегов реки подтопили более 3,7 тыс. жилых домов в Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Космос
Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска
Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
Обновлено в 06:54
Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Музыка
В Екатеринбурге прошел ежегодный фестиваль «Ночь Музыки» – Ural Music Night (фото)
Четвертый международный музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге принял более 200 тысяч гостей.
Обновлено в 05:42
Музыка
Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт во время концерта
Обновлено в 00:46
Политика
Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:47
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда
Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям.
Обновлено вчера в 19:07
Музыка
Айлен Притчин получил приз Ассоциации музыкальных критиков
Российский скрипач Айлен Притчин стал лауреатом приза Ассоциации музыкальных критиков по результатам XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, сообщается на сайте Ассоциации.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали возможности и вооружение ЧФ
Напомним, что форум продлится до 30 июня. Всех гостей ждет интереснейшая программа.
Обновлено в 07:17
Автоспорт
Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции
Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Кино
Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:24
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер Уан-Биссаки за 50 млн фунтов
Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста примерно за 50 миллионов фунтов.
Обновлено 26 июня в 06:39
Происшествия
Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение
В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
Обновлено вчера в 15:24