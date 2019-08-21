Футбол

«Барселона» подготовилась к презентации НеймараРоссийская газета 00:14

"Барселона" подготовилась к объявлению о переходе бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, однако клубы пока не договорились. Руководство "Барселоны" уже заказало партию футболок с надписью "Неймар" на спине. Также уже готов видеоролик, в котором бразилец обращается к болельщикам каталонского клуба.
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