Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации НеймараРоссийская газета 00:14
"Барселона" подготовилась к объявлению о переходе бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, однако клубы пока не договорились. Руководство "Барселоны" уже заказало партию футболок с надписью "Неймар" на спине. Также уже готов видеоролик, в котором бразилец обращается к болельщикам каталонского клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Футбол
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
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Обновлено в 07:17
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Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
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Обновлено в 07:41
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В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Авто
Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России
Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
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«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
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Обновлено в 06:26
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Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США
Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
Обновлено в 03:34