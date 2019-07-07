Футбол
«Барселона» поборется со «Спартаком» за ХаджиГазета.Ru вчера в 23:06
Испанская "Барселона" заинтересовалась полузащитником "Вииторула" Янисом Хаджи, сообщает El Gol Digital. Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
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Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru вчера в 15:30
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Румынский журналист Рошу: «По моим данным, „Спартак“ предложил за Хаджи около 10 млн евро»
Sport24.ruвчера в 11:43
Источник: «Барселона» по просьбе Роналдо поборется со «Спартаком» за Хаджи
Спорт-Экспрессвчера в 21:31
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Политика
Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В Бурятии туристы пострадали во время камнепада
Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В правительстве Забайкалья произошли новые назначения
Министром здравоохранения Забайкальского края назначен Валерий Кожевников, много лет проработавший в медицинских учреждениях Бурятии, а 2002 по 2017 годы являлся министром здравоохранения этой республики.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт
Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Протесты в Грузии назвали попыткой госпереворота
Определенные лица в ходе недавних акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти, но их попытка нейтрализована правоохранительными органами, заявили в Генпрокуратуре Грузии, пишут "Известия".
Обновлено 05 июля в 03:18
Политика
Неизвестный вояж главы Хакасии в Москву
Глава Хакасии проведет несколько дней в Москве. Как стало известно 19rus.info, сегодня утром Валентин Коновалов вылетел в столицу РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Вице-адмирал Морэн отказался от должности начштаба ВМС США из-за начатого расследования
Американский вице-адмирал Уильям Морэн, который занимал должность заместителя начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона и должен был сменить его на этом посту уже через месяц, отказался от назначения из-за начатого против него расследования.
Обновлено вчера в 23:03
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 14:06
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41