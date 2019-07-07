Футбол

«Барселона» поборется со «Спартаком» за ХаджиГазета.Ru вчера в 23:06

Испанская "Барселона" заинтересовалась полузащитником "Вииторула" Янисом Хаджи, сообщает El Gol Digital. Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
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Мирча Луческу
Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru вчера в 15:30

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