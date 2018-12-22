Футбол

«Барселона» на своем поле переиграла «Сельту»
Матч ТВ
14:27

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура чемпионата Испании. В начале первого тайма Усман Дембеле точным ударом отправил мяч в сетку ворот гостей. За несколько минут до перерыва Лионель Месси установил окончательный счет в этой встрече.
Матч ТВ14:27

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Голы Дембеле и Месси принесли победу «Барселоне» в матче с «Сельтой»

Советский спорт14:33

«Барселона» на своем поле переиграла «Сельту»

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Рождественский подарок. «Барса» уходит на каникулы лидером

Спорт-Экспресс15:00

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Чемпионат14:25

«Барселона» обыграла «Сельту»

Soccer.ru14:25

«Барселона» взяла верх над «Сельтой»

LiveSport.ru14:31

«Барселона» обыграла «Сельту» благодаря голам Дембеле и Месси

Sport24.ru14:27
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

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Стало известно, что новым главным тренером баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга стал испанский специалист Джоан Плаза, об этом говорится на официальном сайте клуба.
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«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
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«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
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Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
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«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
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Ранее Алана Мамаева обвиняла футболиста в изменах и поставила ему ряд условий.
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ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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