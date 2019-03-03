Футбол

«Барселона» победила «Реал» в матче чемпионата ИспанииКоммерсантъ 16:59

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе Santiago Bernabeu в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Гол забил Иван Ракитич на 26-й минуте.
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