Футбол

Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Реалом»Газета.Ru 16:36

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Иван Ракитич.
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