Футбол

«Барселона» победила, «Реал» проиграл, а «Атлетико» сыграл вничью в 37-м туре примерыВести.Ru вчера в 15:15

Атлетико — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
30′
36′
Максим Гоналон
Ибраим Амаду
46′
Симон Кьер
Алеиш Видаль
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
57′
58′
Роке Меса Кеведо
Томас Парти
68′
70′
Пабло Сарабия
Альваро Мората
72′
75′
Алеиш Видаль
76′
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
Альваро Мората
Тома Лемар
78′
Коке
81′
86′
Марко Рог
Тома Лемар
88′
90′
Хесус Навас
Сауль Ньигес
90′+2′
В заключительном туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет с "Эйбаром", "Атлетико" – с "Леванте", "Реал" – с "Бетисом", "Валенсия" – с "Вальядолидом".
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