«Барселона» победила, «Реал» проиграл, а «Атлетико» сыграл вничью в 37-м туре примерыВести.Ru вчера в 15:15

В заключительном туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет с "Эйбаром", "Атлетико" – с "Леванте", "Реал" – с "Бетисом", "Валенсия" – с "Вальядолидом".

«Барселона» победила, «Реал» проиграл, а «Атлетико» сыграл вничью в 37-м туре примеры

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