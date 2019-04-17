Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионовПятый канал 16:51

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Два из трех голов в ворота «Красных дьяволов» забил Лионель Месси. «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в одной четверти финала в Лиге чемпионов, и проследовала выше по пьедесталу международного турнира.
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