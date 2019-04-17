«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионовТелеканал 360° вчера в 17:02

Голландский «Аякс» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов, вслед за «Реалом» выбив из розыгрыша «Ювентус». Вместе с клубом из Амстердама в полуфинал вышла «Барселона», уверенно разобравшаяся с «Манчестер Юнайтед». «Аякс» уже по итогам 1/8 финала стал главным открытием этой Лиги чемпионов.

«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

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