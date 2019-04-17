Футбол

«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионовТелеканал 360° вчера в 17:02

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Голландский «Аякс» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов, вслед за «Реалом» выбив из розыгрыша «Ювентус». Вместе с клубом из Амстердама в полуфинал вышла «Барселона», уверенно разобравшаяся с «Манчестер Юнайтед». «Аякс» уже по итогам 1/8 финала стал главным открытием этой Лиги чемпионов.
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