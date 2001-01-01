Футбол

«Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионовМИР 24 вчера в 18:14

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Победа вывела «Барсу» в полуфинал турнира. Игра завершилась со счетом 3:0. У хозяев с разницей в четыре минуты дважды отличился Лионель Месси - на 16-й и 20-й минутах матча. Итоговый мяч в ворота «Манчестера» забил на 61-й минуте Филипе Коутиньо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лионель Месси: Мне повезло с голами, но главное, что мы впервые за три года в полуфинале Лиги чемпионов

Советский спорт03:20

«Это было потрясающе». Месси - о матче с «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 20:27

Эмоции Месси и супергол от Коутиньо. Фото победы «Барсы» над МЮ

Чемпионат03:30

«МЮ» пропустил 3 гола в матче ЛЧ впервые за 4 года

Sports.ru01:10

Де Хеа впервые пропустил 3 гола в одном матче после ударов из-за штрафной

Бомбардир.ру00:55

Лионель Месси признался, что «Барселона» нервничала в начале ответного матча против «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВвчера в 19:28

Уничтожение гранда в четвертьфинале ЛЧ

Soccer.ru04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество

Варвару Караулову освободили по УДО

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле

Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Футбол

Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮ

В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:41
Технологии

Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик

В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Спорт

Евгения Медведева анонсировала музыку новой короткой программы

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, в своем инстаграме представила музыку для своей новой короткой программы на новый сезон.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Экономика

Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом

Аналитики Сбербанка назвали 15 российских регионов с высоким экономическим потенциалом, среди них Тверская, Ростовская и Мурманская области.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы

В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.
Обновлено в 05:23
Политика

Эксперт оценил сообщения о бегстве команды Порошенко

Ранее экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута завил, что члены команды Петра Порошенко начали разбегаться.
Обновлено в 04:26
Общество

В России запретили рекламу новых наркотиков

Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Политика

В Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы намерена перейти на другую должность.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского

Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала, кто является кормильцем в ее с Топаловым семье

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, кто является кормильцем в ее с Владом Топаловым семье.
Обновлено в 06:48
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша

Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Политика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Политика

Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Эммануэль Макрон пообещал отреставрировать Нотр-Дам за пять лет

Обновлено вчера в 14:15
Политика

Порошенко согласовал время дебатов с Зеленским

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00, говорится на странице избирательного штаба господина Порошенко в Facebook.
Обновлено в 06:13
Политика

Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:32
Общество

Уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд

Роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны считают положительной 70% россиян, что является рекордным показателем за все годы соответствующих исследований.
Обновлено вчера в 04:47
Космос

Космический мусор закроет землянам Солнце

«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено в 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное