«Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионовМИР 24 вчера в 18:14

Победа вывела «Барсу» в полуфинал турнира. Игра завершилась со счетом 3:0. У хозяев с разницей в четыре минуты дважды отличился Лионель Месси - на 16-й и 20-й минутах матча. Итоговый мяч в ворота «Манчестера» забил на 61-й минуте Филипе Коутиньо.

«Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов

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