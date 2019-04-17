Футбол

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионовРБК вчера в 16:59

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе "Камп Ноу". Судил игру арбитр из Германии Феликс Брых.
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