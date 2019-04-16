Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионовПятый канал вчера в 16:51

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Два из трех голов в ворота «Красных дьяволов» забил Лионель Месси. «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в одной четверти финала в Лиге чемпионов, и проследовала выше по пьедесталу международного турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» в матче против «МЮ» побила рекорд посещаемости в сезоне

Матч ТВвчера в 16:42

«Барселона» - «МЮ» - самый посещаемый матч сезона на «Камп Ноу»

Евро-футбол.рувчера в 16:18

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.11) на тоталы в матче Лиги чемпионов 16 апреля 2019 года

LiveSport.ru15 апреля в 03:00

Матч «Барселона» — «МЮ» стал для «Камп Ноу» самым посещаемым в сезоне

Sport24.ruвчера в 16:04

«Барселона» установила новый рекорд посещаемости в этом сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

Канчельскис: Матич — не Марадона и не Пеле, чтобы решить исход матча с «Барсой»

Чемпионатвчера в 13:35

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Пепе Гвардиолы

Букмекеры.рф00:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Политика

Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Технологии

Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик

В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Технологии

Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно

Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05
Культура

Шнуров рассказал в стихах о пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 12:27
Политика

Донбасс ждет российских паспортов

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Космос

Cassini увидел глубокие метановые озера на Титане

Обновлено вчера в 06:04
Хоккей

Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным

Обновлено 15 апреля в 21:32
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан

В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Политика

Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»

Обновлено в 03:08
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Спорт

Суд не изменил срок ареста Кокорина и Мамаева

В Мосгорсуде состоялось заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 04:18
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Общество

Варвару Караулову освободили по УДО

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку попасть в Сирии и примкнуть к террористам, по решению суда освобождена условно-досрочно.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Кино

Компания Бекмамбетова приступила к созданию фильма о трагедии в Керчи

Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова приступила к производству фильма о трагедии в Керчи, которая произошла 17 октября 2018 года.
Обновлено в 05:12
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 04:52
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Политика

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Футбол

Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»

Обновлено вчера в 11:34
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек

В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное