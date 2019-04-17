«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионовПятый канал 16:51

Два из трех голов в ворота «Красных дьяволов» забил Лионель Месси. «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в одной четверти финала в Лиге чемпионов, и проследовала выше по пьедесталу международного турнира.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Гаджеты Как купить онлайн-кассу и не переплатить? Онлайн кассы, в зависимости от модели, обладают разным функционалом и стоимостью.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».

Политика Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400 Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Общество НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.

Политика FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Общество Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Экономика Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23% Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.

Общество Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.

Хоккей «Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.

Игры Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.

Здоровье Во Владивостокской клинической больницы №2 пройдёт долгожданный ремонт Капитальный ремонт пройдёт сразу в нескольких отделениях Во Владивостокской клинической больнице № 2, в народе именуемой "тысячекоечная" пройдёт комплексный ремонт сразу нескольких отделений.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Футбол Игрок «Вест Хэма» дисквалифицирован за оскорбление допинг-офицеров Полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Роберт Снодграсс дисквалифицирован на одну встречу за оскорбления в адрес допинг-офицеров 6 февраля, передает РИА "Новости".

Политика На Украине заговорили о массовом бегстве команды Порошенко: предают и уезжают Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.

Происшествия В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.