«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионовРБК 16:59

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе "Камп Ноу". Судил игру арбитр из Германии Феликс Брых.

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Политика Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Политика Александр Лукашенко совершит официальный визит в Турцию Как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Здоровье В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Экономика Банкам могут запретить замораживать счета россиян Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.

Происшествия Обвинение смягчили московскому подростку по делу об изготовлении СВУ Во вторник, 16 апреля, Следственный комитет России переквалифицировал на менее тяжкое обвинение подростку, арестованному ранее в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию после развода Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Происшествия В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

Политика Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).

Общество Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Происшествия В США водитель преднамеренно въехал в толпу людей после конфликта По версии правоохранительных органов, 44-летний мужчина въехал в толпу людей после бытового конфликта.

Политика «Ъ»: глава разведки сменит Матвиенко на посту спикера Совфеда Глава Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совета Федерации, с 2011 года эту должность занимает Валентина Матвиенко.

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.