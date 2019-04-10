Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед»Свободная Пресса вчера в 17:02

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
В первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов испанская «Барселона» на выезде с минимальным счётом переиграла английский «Манчестер Юнайтед». Таким образом, каталонский клуб значительно увеличил свои шансы на выход в следующий раунд турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» повторила рекорд «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 22:30

Нелсон Семеду: В матче с «Манчестер Юнайтед» слишком часто теряли мяч на своей половине поля

Советский спортвчера в 18:13

«Барселона» благодаря автоголу Шоу минимально обыграла «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 16:54

«Барселона» добилась минимальной победы на «Олд Траффорд»

Матч ТВвчера в 16:59

«Барселона» повторила рекорд «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:53

«Барса» победила «МЮ», «Аякс» сдержал «Юве», Знарок возглавит «Спартак», Кокорин и Мамаев погуляли на 264 тысячи и другие новости утра

Sports.ru00:38

Автогол Шоу принес «Барселоне» победу над «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено вчера в 12:50
Хоккей

Хоккейный «Спартак» возглавит экс-наставник сборной России Олег Знарок

Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок в ближайшее время возглавит московский "Спартак".
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Суд арестовал имущество Михаила Абызова

Обновлено вчера в 12:52
Авто

Электрический седан Infiniti рассекретили до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено 09 апреля в 19:55
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:30
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол

Кристенсен: «По-прежнему хочу стать лучшим в мире защитником в „Челси“»

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Славии" высказался относительно своего будущего в лондонском клубе.
Обновлено в 00:12
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Свердловской области средняя зарплата составила 38 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области за февраль 2019 года составила 38 тысяч рублей.
Обновлено в 01:05
Политика

Штаб Порошенко опубликовал видео, где Зеленского «сбивает» фура

Обновлено в 01:32
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой второй раз за три дня

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» 10 апреля произошел сбой, пишет со ссылкой на сайт Downdetector.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное