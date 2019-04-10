Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед»Свободная Пресса вчера в 17:02

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
В первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов испанская «Барселона» на выезде с минимальным счётом переиграла английский «Манчестер Юнайтед». Таким образом, каталонский клуб значительно увеличил свои шансы на выход в следующий раунд турнира.
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