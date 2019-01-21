Футбол

«Барселона» победила «Леганес» в чемпионате ИспанииРИА Новости 16:48

"Барселона" одержала победу над "Леганесом" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Голы Месси и Суареса помогли «Барселоне» одержать седьмую победу кряду

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Месси хватило полчаса. Аргентинец вышел на замену и победил

Спорт-Экспресс17:15

«Барселона» обыграла «Леганес» и продлила победную серию в чемпионате Испании

Матч ТВ16:40

«Барселона» победила «Леганес» и вновь на пять очков оторвалась от «Атлетико»

Sport24.ru16:40

«Барселона» обыграла «Леганес» и продлила победную серию в чемпионате Испании

Газета.Ru16:40

«Барселона» — «Леганес» — 3:1. Голы Суареса и Месси, травма Дембеле (видео)

Чемпионат17:00

«Барселона» победила «Леганес» – 3:1. Отрыв от «Атлетико» – 5 очков

Sports.ru16:35
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Происшествия

Теплоход столкнулся с набережной Москвы-реки

Обновлено в 16:54
Космос

«Роскосмос» сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено в 17:50
Авто

«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»

Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января

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Происшествия

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:56
Общество

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщила, что вулкан Безымянный в Камчатском крае выбросил выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря.
Обновлено в 17:02
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Общество

В Таганроге чиновники дали многодетной семье пособие в 47,5 рубля

Таганрогские чиновники назначили многодетной неполной семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 16:29
Политика

В Афинах проходят массовые протесты против переименования Македонии

Обновлено в 10:47
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

Обновлено в 16:02
Гаджеты

Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE

На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.
Обновлено в 05:47
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Авто

Из Chevrolet Silverado создали полноразмерную модель Lego

Создание Lego Silverado является маркетинговым ходом Chevrolet.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Водитель открыл стрельбу во время дорожной перепалки в Москве

Водитель Mercedes открыл стрельбу в ходе дорожной перепалки в Оболенском переулке в Москве.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня

Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Кино

Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 11:15
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
Обновлено в 07:30
Космос

К Земле летит огромный астероид. Названа новая дата конца света

К Земле летит огромный астероид Апофис, в 2068 году он может столкнуться с Землей.
Обновлено в 13:15
Кино

Кассовые сборы фильма «Т-34» превысили 2 млрд рублей

Фильм "Т-34" на минувшем уик-энде после лидерства в отечественном прокате на позапрошлых выходных опустился на вторую строчку рейтинга, уступив первое место американскому фантастическому триллеру "Стекло", который начали показывать в кинотеатрах с 17 января, за первый четверг лента собрала в России и странах СНГ кассовые сборы в размере 62,5 млн рублей, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Политика

В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил

Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
Обновлено в 15:15
Авто

Назван топ-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке

Автоэксперты назвали пятёрку самых востребованных иномарок на вторичном рынке в России за 2018 год.
Обновлено в 16:04
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Новый смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус

Сегодня стало известно, что новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+ с дисплеем на 6,4 дюйма обзаведется керамическим корпусом.
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В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова

Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
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Транспорт

Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге

Обновлено в 07:49
Гаджеты

Xiaomi выпустит еще два смартфона под маркой Redmi

Сегодня стало известно, что скоро молодой бренд представит еще два устройства, причем один из них будет Redmi Note 7 Pro, а вот вторым станет Redmi Go с операционной системой Android 9 Pie (Go edition).
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Общество

Самая толстая кошка Британии ищет пятого хозяина

Одну из самый толстых кошек Британии в четвертый раз вернули в приют.
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В Пензенской области двое детей провалились под лёд

В Пензенской области двое детей на реке Сура провалились под лёд, один из них утонул. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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