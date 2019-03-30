Футбол

«Барселона» победила «Эспаньол» в дербиМатч ТВ вчера в 13:14

Барселона — Эспаньол
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
59′
Артур
Малком
59′
64′
Борха Иглесиас
У Лэй
65′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
69′
Виктор Санчес
Лионель Месси
71′
73′
Эстебан Гранеро
78′
Виктор Санчес
Алфа Семеду
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
82′
87′
Адриа Педроса
Лионель Месси
89′
90′+3′
Роберто Росалес
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе сине-гранатовых и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 71-й минуте встречи в результате автогола.
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