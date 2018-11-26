Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Газета Metro
13:09

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро). Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные Global Sports Salaries Survey.
Газета Metro13:09

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«Барселона» — первый спортивный клуб в мире со средней зарплатой более £ 10 млн

Чемпионат11:57

В первой десятке клубов по зарплатам игроков – 6 команд НБА

Спорт-Экспресс14:15

«Барселона» — первая команда, средняя зарплата игроков которой превысила 10 млн фунтов в год

Sport24.ru10:32

«Барселона» платит игрокам в среднем 13,75 млн долларов в год. В топ-10 – 6 клубов НБА. «Ман Сити» – 20-й

Sports.ru12:55

«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков

Матч ТВ05:58

Зарплаты игроков «Барселоны» стали самыми высокими в мире

Газета.Ru05:52

ФК «Барселона» - первый клуб, средняя зарплата игроков которого превысила £10 млн в год

ТАСС04:13
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Барселона
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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