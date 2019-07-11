Футбол

L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер ГризманнаSports.ru 14:08

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал еще ближе к трансферу в «Барселону». По информации L’Equipe, испанский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро.
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L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна

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«Барселона» 12 июля планирует заплатить 120 миллионов евро за Гризманна

Sportbox.RU11:29

Источник: «Барселона» выплатила «Атлетико» € 120 млн за Гризманна

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Антуан Гризманн
Французский футболист
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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