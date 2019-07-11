Футбол
L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер ГризманнаSports.ru 14:08
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал еще ближе к трансферу в «Барселону». По информации L’Equipe, испанский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро.
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