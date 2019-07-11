Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июляГазета.Ru 14:22
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна. Стоимость француза составляет € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo. Официально же будет объявлено о приобретении Гризманна сразу после утверждения платежа руководством испанской Примеры.
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