Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июляГазета.Ru 14:22
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна. Стоимость француза составляет € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo. Официально же будет объявлено о приобретении Гризманна сразу после утверждения платежа руководством испанской Примеры.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США
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Кино
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