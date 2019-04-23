Футбол

«Барселона» планирует продлить контракт с ВидалемREGNUM 07:37

В клубе хотят продлить соглашение с ним на один год — до конца сезона 2021/22. Действующий контракт хавбека рассчитан до 2021 года. Напомним, Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года.
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Видаль продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Sport24.ru06:06

СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Видалем

Матч ТВ04:49

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Советский спорт04:16

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Чемпионат04:23

«Барселона» хочет продлить контракт с Артуро Видалем

Sports.ru03:58

СМИ: «Барселона» продлит контракт с Видалем

Спорт-Экспрессвчера в 11:32

Видаль может сменить «Барселону» на «Интер»

Бомбардир.рувчера в 08:20
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