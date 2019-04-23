Футбол
«Барселона» планирует продлить контракт с ВидалемREGNUM 07:37
В клубе хотят продлить соглашение с ним на один год — до конца сезона 2021/22. Действующий контракт хавбека рассчитан до 2021 года. Напомним, Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года.
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Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования.
Обновлено в 08:24
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Алавес» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
Обновлено в 08:33
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.
Обновлено в 08:14
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев страдает еще и от нервного расстройства
Больной раком Александр Беляев страдает еще и от нервного расстройства Последние несколько лет ведущий прогноза погоды борется с тяжелым недугом.
Обновлено в 07:13
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Общество
Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении второго иска к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред из-за передачи персональных данных полиции.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Политика
В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации
В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.
Обновлено в 06:42
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Происшествия
Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд
В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Политика
В поражении Порошенко обвинили русскую водку
По мнению Пфеффера, одной из причин неудачи в выборах и потери президентского кресла стал запрет ввоза на Украину российской водки.
Обновлено в 06:53
Происшествия
СК начал проверку после дебоша на рейсе Бангкок-Москва
Обновлено в 08:40
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника
Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15