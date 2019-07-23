«Барселона» намерена продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Отмечается, что каталонский клуб готов предложить капитану новое соглашение, рассчитанное до 2023 года. Действующий контракт истекает в 2021 году.

«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

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