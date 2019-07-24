Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евроSoccer.ru вчера в 16:13
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье полицейские задержали группу вымогателей
Сообщается, что стражи порядка задержали 49-летнего "лидера уголовно-преступной среды", а также двух мужчин в возрасте 28 и 29 лет, один из которых ранее был судим.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК
Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд руб. в год, и проект бюджета рассчитываетс я с учетом новых корректив.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море
Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору
Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
В Министерстве труда России стремятся сделать программу по выплатам материнского капитала постоянной.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб
Две дочерние компании «Газпрома» в четверг, 25 июля, намерены разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
За вора в законе Шишкана вступились Лещенко, Успенская и Газзаев
За вора в законе Шишкана вступились Лещенко, Успенская и Газзаев Мафиози заручился публичной поддержкой известных людей.
Обновлено вчера в 10:18
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено вчера в 15:58
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено вчера в 08:04
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Футбол
Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле
По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье
Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани выросло вдвое
В Краснодарском крае сегодня оказывают медицинскую помощь пожилым пациентам 45 гериатрических кабинетов Число медкабинетов для пожилых пациентов на Кубани за полгода выросло почти вдвое, сегодня медицинскую помощь в регионе оказывают 45 гериатрических кабинетов, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Россия и Украина договорились о возвращении моряков
Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 08:51
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Спорт
Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ
Обновлено в 01:49