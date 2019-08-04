Футбол

«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду

Спорт БИЗНЕС Online08:40

«Арсенал» может арендовать Коутинью

Sportbox.RU10:13

«Барселоне» придётся продать Коутиньо, чтобы подписать Неймара

Евро-футбол.ру09:26

«Барселона» может отпустить Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро

Sports.ru07:59

The Mirror: «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо

Бомбардир.ру07:58

«Арсенал» может арендовать Коутинью

Матч ТВ10:13

Коутиньо может перейти в «Арсенал»

Чемпионат07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Актер Александр Паль задержан в Москве

Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Электричка сбила пенсионера в районе станции МЖД Щелково

Пригородная электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Щелково Ярославского направления Московской железной дороги.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Общество

Смерч разбушевался под Одессой, улицы города затопило

Как сообщает издание "Думская", улицы города превратились в реки.
Обновлено в 11:07
Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол

«Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в добавленное время

Московский "Локомотив" в гостях победил самарские "Крылья Советов" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Дочь Максима Виторгана опубликовала фото с Нино Нинидзе

Дочь актера театра и кино Максима Виторгана Полина Виторган на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото с потенциальной невестой своего отца — грузинской актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:20
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Игры

Valve не будет изымать редкие «шапки» у игроков Team Fortress 2

Valve исправила ошибку и заблокировала возможность продавать или обменивать предметы, полученные в результате бага с ящиками в Team Fortress 2. После чего разработчики решили, что одна копия «шапки» будет доступна для продажи.
Обновлено в 08:26
Хоккей

«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 3:1. Счёт в матче был открыт на шестой минуте первого периода: новичок «Локомотива» Тай Ратти забил после великолепной передачи другого новичка «железнодорожников» — Антона Ландера.
Обновлено в 08:14
Музыка

Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли

Обновлено в 05:45
Происшествия

На пляже в Калифорнии обрушилась скала, погибли три человека

Инцидент произошел в Энсинитас, пригороде к северу от Сан-Диего Три человека погибли в пятницу при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния - одна женщина умерла на месте, еще двое скончались в больнице от травм, пишет Associated Press.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский встретится с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Автоспорт

Ферстаппен в Венгрии завоевал первый поул в Формуле-1, Квят – 13-й

На трассе "Хунгароринг" в городе Модьород завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника

На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

Фестиваль «Шашлык Live» в Москве посетили более 90 тысяч человек

Обновлено в 09:42
Футбол

«Томь» сыграла вничью с «Енисеем», «Чертаново» — с «Химками»

Обновлено в 09:58
Кино

В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Общество

Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась

Политолог Алексей Мартынов считает, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.
Обновлено в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное