Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26
Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Электричка сбила пенсионера в районе станции МЖД Щелково
Пригородная электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Щелково Ярославского направления Московской железной дороги.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Общество
Смерч разбушевался под Одессой, улицы города затопило
Как сообщает издание "Думская", улицы города превратились в реки.
Обновлено в 11:07
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол
«Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в добавленное время
Московский "Локомотив" в гостях победил самарские "Крылья Советов" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Дочь Максима Виторгана опубликовала фото с Нино Нинидзе
Дочь актера театра и кино Максима Виторгана Полина Виторган на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото с потенциальной невестой своего отца — грузинской актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:20
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Игры
Valve не будет изымать редкие «шапки» у игроков Team Fortress 2
Valve исправила ошибку и заблокировала возможность продавать или обменивать предметы, полученные в результате бага с ящиками в Team Fortress 2. После чего разработчики решили, что одна копия «шапки» будет доступна для продажи.
Обновлено в 08:26
Хоккей
«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open
Ярославский «Локомотив» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 3:1. Счёт в матче был открыт на шестой минуте первого периода: новичок «Локомотива» Тай Ратти забил после великолепной передачи другого новичка «железнодорожников» — Антона Ландера.
Обновлено в 08:14
Музыка
Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли
Обновлено в 05:45
Происшествия
На пляже в Калифорнии обрушилась скала, погибли три человека
Инцидент произошел в Энсинитас, пригороде к северу от Сан-Диего Три человека погибли в пятницу при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния - одна женщина умерла на месте, еще двое скончались в больнице от травм, пишет Associated Press.
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Автоспорт
Ферстаппен в Венгрии завоевал первый поул в Формуле-1, Квят – 13-й
На трассе "Хунгароринг" в городе Модьород завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Енисеем», «Чертаново» — с «Химками»
Обновлено в 09:58
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Общество
Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась
Политолог Алексей Мартынов считает, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.
Обновлено в 11:00