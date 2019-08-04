Футбол

«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
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