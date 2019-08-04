Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26
Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Тысячи кур погибли в ДТП в Китае
Грузовик, в котором перевозили более трех тысяч кур, неожиданно перевернулся. Позже выяснилось, что у водителя отказали тормоза.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Жертвами техасского стрелка стали 19 посетителей торгового центра
Инцидент произошел на улице у торговых центров WalMart и Cielo Vista Mall в субботу, 3 августа.
Обновлено в 17:28
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено в 17:32
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»
Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:45
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Авто
Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети
Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Общество
Бульварному кольцу положили конец
Обновлено в 15:52
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ должен был выигрывать»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Наука
В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода
Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено в 10:44
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул
В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Обновлено в 11:44
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено в 17:16
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:55