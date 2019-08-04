Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26
Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
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Футбол
«Локомотив» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:19
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Обновлено в 16:27
Космос
«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года
Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено в 21:11
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Интернет
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
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Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Общество
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья
Обновлено в 19:47
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек
Обновлено в 20:15
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено в 20:54
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Общество
Федоров: Незаконные акции в Москве финансирует США
Федоров подчеркнул, что это часть кибервойны, финансируемой из бюджета США.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие
Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
Обновлено 01 августа в 18:00
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено вчера в 00:38
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44