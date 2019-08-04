Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26
Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
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Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:27
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Политика
Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Группа «Кронштадт» покажет на МАКС беспилотник вертикального взлета
Группа «Кронштадт» покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет семитонного беспилотного летательного аппарата вертикального взлета, рассказал официальный представитель группы.
Обновлено в 20:29
Авто
Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec
Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть
Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.
Обновлено в 14:27
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Военный дар на службе народного самоубийства: рейд генерала Мамантова
«Мамантова рейд принес большие разрушения и потери, затруднил управление войсками Южного фронта, отвлек часть сил советских войск, но главной цели — сорвать наступление советских войск Южного фронта — не достиг».
Обновлено в 13:46
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Футбол
Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, комментируя ничейный результат матча с «Уралом» (2:2) признался, что у обороны донской команды большие проблемы.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Итальянские каникулы: Каменских вышла на прогулку в платье-халате
Еще в мае стало известно о том, что Анастасия Каменских вышла замуж за близкого друга, с которым ранее выступала дуэтом.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено 01 августа в 07:11