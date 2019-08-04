Футбол

«Барселона» планирует отдать Коутиньо в арендуВести.Ru 08:26

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.
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The Mirror: «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо

Бомбардир.ру07:58

«Арсенал» может арендовать Коутинью

Sportbox.RU10:13

«Арсенал» может арендовать Коутинью

Матч ТВ10:13

«Барселона» может отпустить Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро

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Soccer.ru14:17

«Барселоне» придётся продать Коутиньо, чтобы подписать Неймара

Евро-футбол.ру09:26

Коутиньо может перейти в «Арсенал»

Чемпионат07:56
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Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.
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Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.
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