Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет получить за 27-летнего игрока не менее €120 млн.

Армия и оружие В Псковскую область прибывают участники конкурса «Десантный взвод» Открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2019» состоится 3 августа на полигоне Завеличье, сообщили на официальном портале государственных органов Псковской области.

Спорт «Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?» Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».

Авто BMW готовит очередной компактный кроссовер Хотя все кроссоверы BMW имеют знакомую номенклатуру на основе X, модель начального уровня может получить имя «Urban X». Независимо от названия, кроссовер будет работать на платформе UKL2, которая лежит в основе различных автомобилей, включая новую 1-Series.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Автоспорт Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1» Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Спорт Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Россиянка Юлия Ефимова завоевала медаль высшего достоинства, выиграв заплыв на 200 м брассом на проходящем в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина» Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.

Политика Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

Политика Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.

Политика Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Происшествия Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.

Экономика «Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Экономика Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41% Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Армия и оружие Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Политика Рогозина заказали за два миллиона долларов Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".