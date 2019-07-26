Футбол
«Барселона» озвучила цену за КоутиньоГазета.Ru 03:38
Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет получить за 27-летнего игрока не менее €120 млн.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Политика
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Обновлено в 08:17
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
ЖКХ
Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах
Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:00
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Политика
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию из-за санкций
В МИД Румынии сообщили, что страна не выдала разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию.
Обновлено в 08:12
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Больше семей смогут получить детские пособия
Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, смогут оформить пособие на первого и второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 10:04
Происшествия
Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана
Иранский сухогруз Shabahang ("Шабахянг") потерпел крушение в Каспийском море у берегов азербайджанского порта Ленкорань.
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Изъята партия поддельных смартфонов Huawei
Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.
Обновлено в 04:00
Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 09:06
Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
В Баку стартовал музыкальный фестиваль «Жара»
Обновлено в 00:05
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Полиция Германии ищет в мюнхенском лесу пропавших россиянок
В пятницу, 26 июля, полиция начала поиски в мюнхенском лесу.
Обновлено в 04:07
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 05:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08