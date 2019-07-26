Футбол

«Барселона» озвучила цену за КоутиньоГазета.Ru 03:38

Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет получить за 27-летнего игрока не менее €120 млн.
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