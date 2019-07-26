Футбол
«Барселона» озвучила цену за КоутиньоГазета.Ru 03:38
Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет получить за 27-летнего игрока не менее €120 млн.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера вернулись домой
Моряки российского танкера, который был 25 июля задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Исмаил, прилетели в Москву.
Обновлено в 02:58
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Обновлено в 02:19
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Авто
BMW разрабатывает новый компактный кроссовер
Представители немецкого автобренда сообщили, что работают над абсолютно новым компактным кроссовером, выпуск которого планируется в скором будущем.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Политика
В Австрии объявили в розыск россиянина, подозреваемого в работе на ГРУ
По версии правоохранительных органов страны, мужчина склонил отставного австрийского полковника к выдаче гостайны МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего россиянина Игоря Егорова, которого подозревают в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ).
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Космос
Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек
Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона
"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Политика
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group станут партнерами в сфере еды и транспорта
Сбербанк и Mail.ru Group планируеют создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено вчера в 01:42
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34