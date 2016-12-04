«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»Матч ТВ 06:26

«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.

«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»

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