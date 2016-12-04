Футбол

«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»Матч ТВ 06:26

Барселона — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
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Юрген Клопп: «Камп Ноу» – это просто стадион, а не храм футбола

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«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»

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Камп Ноу
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Стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия в 1957 году стадион принадлежал каталонскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, тем не менее уже тогда его называли «Камп Ноу». Официально своё нынешнее название он получил в 2000 году после игры против клуба «Реал Мадрид».
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