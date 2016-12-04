Футбол
«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»Матч ТВ 06:26
«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
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Клопп – перед матчем с «Барселоной»: «Камп Ноу» – это не храм футбола, а просто стадион»
Бомбардир.рувчера в 23:49
Клопп перед матчем с «Барсой»: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»
Sports.ruвчера в 22:55
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