Футбол
«Барселона» отказалась от трансфера Де ЛигтаМатч ТВ 11:29
«Барселона» вышла из переговоров по переходу защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Сообщается, что каталонский клуб отказался платить футболисту 12 миллионов евро «чистой» зарплаты в год.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Происшествия
Тело новорожденного ребенка обнаружено у реки на севере Москвы
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Обновлено в 11:25
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Обновлено в 12:45
Политика
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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
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Медики рассказали, как можно диагностировать цирроз печени. Надо не игнорировать сигналы организма о том, что с ним не все в порядке.
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Обновлено в 11:56
Экономика
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В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
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Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
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Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Обновлено в 09:53
Авто
Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!
В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.
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Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
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Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину
Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Раскрыты 5 причин вздутия живота
Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
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Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково
Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
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Армия и оружие
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
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Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Гендиректор «Сочи» не удивлен разгромному поражению от «Спартака»
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не придает значения крупному поражению в товарищеском матче от "Спартака" (1:7). - Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать, - цитирует ТАСС Рубашко.
Обновлено в 09:03
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Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36