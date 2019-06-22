Футбол

«Барселона» отказалась от трансфера Де ЛигтаМатч ТВ 11:29

«Барселона» вышла из переговоров по переходу защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Сообщается, что каталонский клуб отказался платить футболисту 12 миллионов евро «чистой» зарплаты в год.
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«Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта

Матч ТВ11:29

«Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта

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Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
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