Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США
Советский спорт
16:31

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США. "Мы по-прежнему хотим сыграть в Майами, но пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами, осуществить это невозможно", говорится в заявлении каталонского клуба.
Советский спорт16:31

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«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

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«Барселона» отказалась от проведения матча чемпионата Испании с «Жироной» в США

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«Барселона» отказалась от идеи матча с «Жироной» в Майами

Спорт-Экспресс15:44

«Барселона» официально отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Матч ТВ15:34

«Барселона» отказалась от идеи проведения матча с «Жироной» в Майами

РИА Новости14:51

«Барселона» отказалась от проведения матча Примеры с «Жироной» в Майами

Sport24.ru15:16

«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

Sports.ru14:42
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