Футбол
Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США. "Мы по-прежнему хотим сыграть в Майами, но пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами, осуществить это невозможно", говорится в заявлении каталонского клуба.
Советский спорт16:31
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Футбол
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Футбол
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Реднапп стал обладателем звания «Король джунглей»
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Игорь Шалимов: «У „Зенита“ нет кризиса, но „Рубину“ он проиграл заслуженно»
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Обновлено в 16:10