Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США
Советский спорт
вчера в 16:31

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США. "Мы по-прежнему хотим сыграть в Майами, но пока не будет достигнуто соглашение между всеми заинтересованными сторонами, осуществить это невозможно", говорится в заявлении каталонского клуба.
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«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

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