Футбол

«Барселона» отказалась от покупки ГризманнаГазета.Ru вчера в 11:41

Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.
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СМИ: «Барселона» отказалась от услуг Гризманна

Советский спортвчера в 12:35

«Барселона» окончательно отказалась от трансфера Гризманна

Чемпионатвчера в 10:39

СМИ: «Барселона» не намерена приобретать Гризманна

Матч ТВвчера в 11:29

«Барселона» отказалась покупать Гризманна

Sport24.ruвчера в 11:10

«Барселона» отказалась от покупки Гризманна

Газета.Ruвчера в 11:41

«Барселона» больше не заинтересована в трансфере Гризманна

Евро-футбол.рувчера в 07:18

СМИ: «Барселона» окончательно отказалась от Гризманна

Спорт-Экспрессвчера в 05:15
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
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Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

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Происшествия

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Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
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Общество

В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок

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Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Политика

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено 25 марта в 06:23
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Бобровский установил новый личный рекорд

Примечательно, что по количеству шатаутов в нынешнем сезоне Бобровский догнал Марка-Андре Флери из команды "Вегаса".
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Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
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На видео, представленном в Сети, показано тестирование систем, рулежа, а также первый испытательный полет уникального самолета.
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Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии

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Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.
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Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
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Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

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Финансы

Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
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Вера Брежнева редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Но сейчас певица решилась на откровенное признание.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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