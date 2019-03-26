Футбол
«Барселона» отказалась от покупки ГризманнаГазета.Ru вчера в 11:41
Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.
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Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», Джеймс оформил дабл-дабл
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Столтенберг назвал бомбардировки Югославии в 1999 году оправданными
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были оправданными и легитимными.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено 25 марта в 06:23
Экономика
«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза
«Сокращение прямого импорта вина компанией «Ритейл Импорт» в 2018 году связано со сменой месторасположения склада и организацией более эффективного процесса поставок алкоголя», — сообщил представитель ретейлера, добавив, что сейчас ввоз продукции производит другая организация, входящая в группу компаний «Магнит».
Обновлено в 02:00
Хоккей
Бобровский установил новый личный рекорд
Примечательно, что по количеству шатаутов в нынешнем сезоне Бобровский догнал Марка-Андре Флери из команды "Вегаса".
Обновлено в 01:30
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Уникальный самолет ВМФ РФ «Черная жемчужина» показали на видео
На видео, представленном в Сети, показано тестирование систем, рулежа, а также первый испытательный полет уникального самолета.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Сегодня Алексей Текслер работает в Магнитогорске
После чего выехал в Магнитогорск. Город встретил Алексея Текслера чистыми тротуарами и дорогами, очищенными от мусора газонами.
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок
Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.
Обновлено в 00:50
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Обновлено в 00:51
Наука
Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости
Обновлено вчера в 01:54
Политика
В Ингушетии прошел многотысячный митинг
«Совершенно секретно»: В Магасе прошел митинг с требованием отправить в отставку главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова и распустить парламента региона, сообщает портал «Кавказский узел».
Обновлено в 02:05
Финансы
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Вера Брежнева мечтает стать многодетной мамой
Вера Брежнева редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Но сейчас певица решилась на откровенное признание.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman
Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии
Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Китае молодая женщина родила двойняшек от разных мужчин
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50