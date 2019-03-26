Футбол

«Барселона» отказалась от покупки ГризманнаГазета.Ru 11:41

Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Барселона» отказалась от услуг Гризманна

Советский спорт12:35

«Барселона» отказалась от покупки Гризманна

Газета.Ru11:41

СМИ: «Барселона» окончательно отказалась от Гризманна

Спорт-Экспресс05:15

«Барселона» отказалась покупать Гризманна

Sport24.ru11:10

«Барселона» окончательно отказалась от трансфера Гризманна

Чемпионат10:39

«Барселона» больше не заинтересована в трансфере Гризманна

Евро-футбол.ру07:18

СМИ: «Барселона» не намерена приобретать Гризманна

Матч ТВ11:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова

Обновлено в 06:51
Экономика

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Авто

Новый Peugeot 508 приедет в Россию в двух версиях

В основу лифтбека Peugeot 508 легло передовое модульное шасси EMP2, на котором уже построены некоторые модели Peugeot, Citroen, DS и, с недавних пор, еще и Opel Grandland X. Также появились новая подвеска с передними стойками McPherson и задней многорычажкой, благодаря которой автомобиль должен стать чуть мягче и комфортнее.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Женщина в Мурманске попала в реанимацию после падения на нее сосульки

Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии его здоровья

Обновлено в 07:45
Происшествия

В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.
Обновлено в 17:20
Музыка

«Евровидение» может не состояться из-за проблем с безопасностью

В середине мая в Израиле запланирован европейский песенный конкурс "Евровидение-2019", однако он может так и не состояться из-за серьезных проблем с безопасностью.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет

Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Космос

НАСА сообщило о проблеме с новой аккумуляторной батареей снаружи МКС

Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщило во вторник НАСА.
Обновлено в 16:25
Общество

Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому

Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
Обновлено в 14:27
Политика

Гуайдо обвинил Россию в нарушении конституции Венесуэлы

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что между Россией и Венесуэлой действуют соглашения, предполагающие в том числе присутствие российских военных на территории боливарианской республики.
Обновлено в 15:57
Спорт

Стало известно, сколько Алина Загитова заработала за текущий сезон

Обновлено в 15:10
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Трое петербуржцев пострадали в стоматологической клинике

Стоматологическую клинику проверяют на оказание «услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадали три человека».
Обновлено в 12:31
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Политика

Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки»

Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено в 10:59
Наука

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции

Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

Обновлено в 07:31
Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
Обновлено в 15:17
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Здоровье

От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Абызов отказался признать свою вину

Обновлено в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное