Футбол
«Барселона» отказалась от покупки ГризманнаГазета.Ru 11:41
Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
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