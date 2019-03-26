Футбол

«Барселона» отказалась от покупки ГризманнаГазета.Ru 11:41

Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.
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СМИ: «Барселона» отказалась от услуг Гризманна

Советский спорт12:35

«Барселона» отказалась от покупки Гризманна

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«Барселона» больше не заинтересована в трансфере Гризманна

Евро-футбол.ру07:18

«Барселона» отказалась покупать Гризманна

Sport24.ru11:10

«Барселона» окончательно отказалась от трансфера Гризманна

Чемпионат10:39

СМИ: «Барселона» не намерена приобретать Гризманна

Матч ТВ11:29

СМИ: «Барселона» окончательно отказалась от Гризманна

Спорт-Экспресс05:15
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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