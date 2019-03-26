Футбол

«Барселона» отказалась от покупки ГризманнаГазета.Ru вчера в 11:41

Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, игрок больше не интересует сине-гранатовых. До этого клуб готов был выложить за француза 120 млн евро.
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Барселона
Спортивный клуб
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