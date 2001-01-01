Футбол

«Барселона» отказалась от покупки Бензема в 2008 годуЧемпионат 13:23

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
В 2008 году «Барселона» вела переговоры о приобретении нападающего «Реала» Карима Бензема, который тогда выступал за «Лион», но затем отказалась от сделки, сообщает Marca.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» в 2008 году могла перехватить Бензема у «Реала»

ProstoProSport15:17

Бензема мог перейти в «Барселону»

Евро-футбол.ру08:44

«Барселона» отказалась от покупки Бензема в 2008 году

Soccer.ru13:54

«Барселона» отказалась от покупки Бензема в 2008 году

Чемпионат13:23

В 2008-м «Барселона» отказалась от покупки Бензема из-за его поведения во время переговоров

Бомбардир.ру08:57

СМИ: Бензема мог перейти в «Барселону» в 2008 году

Спорт-Экспресс14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Приморье

Обновлено в 19:21
Политика

Назван размер введенных Гитлером пенсий для бельгийцев

В Бельгии 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера, пишет газета De Morgen.
Обновлено в 17:14
Политика

Украина может отказаться от Евровидения из-за России

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".
Обновлено в 18:01
Политика

МИД Швеции вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Политика

Россияне высказались о честном бизнесе в стране

Больше половины россиян не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране.
Обновлено в 17:59
Экономика

Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»

Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
Обновлено в 14:23
Политика

Посольство России обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34", заявили в российском диппредставительстве в Соединенных Штатах.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез

Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Футбол

«Барселона» не смогла обыграть «Лион» в Лиге чемпионов

Каталонский клуб не смог забить на выезде в ворота французского "Лиона". Ответная игра состоится на "Камп Ноу" 13 марта.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Космическое «Окно» России увеличено с 40 до 50 тыс. километров

Обновлено в 18:55
Политика

Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Согласно документу, план, который чиновники администрации Трампа продвигали в первые недели его работу на президентском посту, заключался в строительстве нескольких АЭС в Саудовской Аравии.
Обновлено в 16:12
Общество

Часть состояния кутюрье Карл Лагерфельд завещал своей кошке Шупетт

Известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд, как известно не имеет детей.
Обновлено в 16:32
Общество

Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»

Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Экономика

Российское правительство разместило секретный депозит на 200 миллиардов рублей в Промсвязьбанке

Ранее Счетная палата сообщала о размещении такой суммы «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».
Обновлено в 18:06
Общество

Суд оштрафовал на 100 000 рублей клинику Елены Малышевой

Обновлено в 07:53
Технологии

Опрос показал, сколько россиян используют интернет на работе в личных целях

Реже других используют интернет в личных целях на работе представители рабочего персонала (51%) и работники сферы "Транспорт и логистика" (38%).
Обновлено в 19:07
Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat

Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
Общество

Суд признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна

Останкинский суд столицы признал законным приговор, вынесенный бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за установку в кабинете экс-супруга скрытой видеокамеры.
Обновлено в 10:45
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Политика

В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Политика

«Признаки пропаганды». Украина запретила ввоз ещё 19 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё 19 российских книг, усмотрев в них "признаки пропаганды".
Обновлено в 12:43
Экономика

В России подсчитали соотношение зарплат начальников и подчиненных

Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на 999-м километре трассы "М-4" Дон в Ростовской области.
Обновлено в 06:32
Политика

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено вчера в 11:31
Хоккей

Панарин пропустит матч с «Монреалем»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, текст меморандума распространил Белый дом.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Американский эсминец опять пришел в Черное море

Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.
Обновлено в 12:10
Культура

Сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце

13-летний сын рэпера Децла Антоний Толмацкий заявил в своем инстаграме, что он резко против съемок документального фильма о его отце, который хочет снять журналист Роман Супер.
Обновлено в 05:19
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чики Бегиристайн
Испанский футболист
Испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника. После завершения игровой карьеры стал техническим секретарём «Барселоны». С октября 2012 года спортивный директор «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное