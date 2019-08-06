Футбол
«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»ProstoProSport 09:48
Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Технологии
Трамп назвал компьютерные игры главным стимулятором массовых убийств
Дональд Трамп и члены Республиканской партии в очередной раз связали видеоигры с применением огнестрельного оружия после двух массовых расстрелов в Соединенных Штатах в эти выходные.
Обновлено в 23:19
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено в 14:57
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено в 22:57
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Проблемы с сердцем у водителя привели к летальному ДТП на Парнасе
Водителю автомобиля марки «Хёндай» резко стало плохо во время управления машиной.
Обновлено в 20:11
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Спорт
Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве
В столице Украины продолжается чемпионат Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 14:14
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Политика
Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Недвижимость
В России запустили льготную ипотеку для дачников
Помимо «деревянной ипотеки», в России регулярно обсуждаются и другие программы льготного кредитования строительства частных домов.
Обновлено в 12:46
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Кино
Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма
Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.
Обновлено в 21:45
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено в 12:31
Экономика
В Москве подскочили цены на жилье
Элитное жилье, как подсчитали аналитики компании, формально подорожало с конца 2018-го на 8,4 процента, однако с учетом заложенных скидок рост составил лишь 3,4 процента.
Обновлено в 23:04