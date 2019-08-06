Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»ProstoProSport 09:48

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» не может продать Филиппе Коутиньо

Все про Спорт ру18:54

СМИ назвали «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за Коутинью. В дело вмешался Почеттино

Матч ТВ15:28

«Тоттенхэм» - главный претендент на Коутинью

Спорт-Экспресс15:19

СМИ назвали «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за Коутинью. В дело вмешался Почеттино

Sportbox.RU15:28

«Арсенал» арендует Коутиньо у «Барселоны»

Sport24.ru09:41

«Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Коутиньо. Почеттино позвонил ему, чтобы обсудить переход

Sports.ru13:18

«Арсенал» отказался от трансфера Коутиньо, хавбек может перейти в «Тоттенхэм»

Чемпионат13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

Обновлено в 21:43
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика

Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Технологии

Трамп назвал компьютерные игры главным стимулятором массовых убийств

Дональд Трамп и члены Республиканской партии в очередной раз связали видеоигры с применением огнестрельного оружия после двух массовых расстрелов в Соединенных Штатах в эти выходные.
Обновлено в 23:19
Политика

Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ

Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено в 14:57
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика

На Украине призвали к смене мирового порядка

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00
Политика

В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено в 22:57
Происшествия

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Проблемы с сердцем у водителя привели к летальному ДТП на Парнасе

Водителю автомобиля марки «Хёндай» резко стало плохо во время управления машиной.
Обновлено в 20:11
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено в 14:25
Наука

Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию

Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Спорт

Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

В столице Украины продолжается чемпионат Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 14:14
Общество

Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском

Обновлено в 21:21
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Технологии

Российский водородный самолет представят на МАКС-2019

Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Политика

Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию

Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Экономика

Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов

Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Недвижимость

В России запустили льготную ипотеку для дачников

Помимо «деревянной ипотеки», в России регулярно обсуждаются и другие программы льготного кредитования строительства частных домов.
Обновлено в 12:46
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено вчера в 15:11
Футбол

«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко

Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено в 17:24
Кино

Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма

Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.
Обновлено в 21:45
Экономика

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено в 12:31
Экономика

В Москве подскочили цены на жилье

Элитное жилье, как подсчитали аналитики компании, формально подорожало с конца 2018-го на 8,4 процента, однако с учетом заложенных скидок рост составил лишь 3,4 процента.
Обновлено в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное