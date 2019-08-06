Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.

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Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.

Технологии Трамп назвал компьютерные игры главным стимулятором массовых убийств Дональд Трамп и члены Республиканской партии в очередной раз связали видеоигры с применением огнестрельного оружия после двух массовых расстрелов в Соединенных Штатах в эти выходные.

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика На Украине призвали к смене мирового порядка Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.

Происшествия Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Наука Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Технологии Российский водородный самолет представят на МАКС-2019 Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.

Политика Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

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Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.