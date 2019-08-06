Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.

Здоровье Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.

Экономика Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой» Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).

Политика Пушков ответил генсеку НАТО по Крыму США мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу - так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами".

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Авто Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4 Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Технологии «ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.

Происшествия В Ингушетии ликвидировали боевика В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Политика Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.

Футбол Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.

Экономика В России растут продажи алкоголя частных марок Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.

Авто Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.

Политика Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.

Политика В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76 В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.

Технологии МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, сообщает газета «Коммерсантъ».

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.