Футбол
«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»ProstoProSport вчера в 09:48
Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.
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СМИ назвали «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за Коутинью. В дело вмешался Почеттино
Sportbox.RUвчера в 15:28
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Здоровье
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.
Обновлено в 00:53
Экономика
Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).
Обновлено в 00:25
Политика
Пушков ответил генсеку НАТО по Крыму
США мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу - так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами".
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4
Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
Обновлено вчера в 17:58
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено вчера в 11:41
Транспорт
Из-за ремонта моста в Екатеринбурге закроют проезд по Селькоровской
Из-за работ проезд по Селькоровской под мостом закроют.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
В России растут продажи алкоголя частных марок
Согласно результатам исследования, с июня 2018 по май 2019 года в стране снизилась доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного пользования до 4,4%. На фоне этого снижения удивительным кажется рост продаж алкоголя под частными марками на 13,4 процента в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении.
Обновлено в 01:22
Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Дмитрий Коробов: «Еще пять-семь лет назад было понятно, что впереди у Кучерова большая карьера в НХЛ»
Еще пять-семь лет назад было понятно, что впереди у Кучерова большая карьера в НХЛ.
Обновлено в 02:42
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии
МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента
Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Названы регионы России с выросшей заболеваемостью ВИЧ
РБК пришел к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ за пять лет снизилась более чем на два процента.
Обновлено в 02:42