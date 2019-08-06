Футбол
«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»ProstoProSport 09:48
Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Американский посол в России подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Об этом пишет газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Космос
Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Мигрант в Германии покусал женщину-полицейского и собаку
Сотрудники полиции в Германии взяли под арест мигранта, который запугивал ножом случайных прохожих в городе Ротвайль на юго-западе ФРГ.
Обновлено в 05:14
Здоровье
«Врачи мира» призвали взять анализ крови на свинец у всех учащихся возле собора Нотр-Дам
Сотрудники НПО "Врачи мира" призвали провести анализ крови на свинец у всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧ
Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
Обновлено в 14:51
Политика
Генпрокурор Украины пожаловался на 15 уголовных дел против него
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Обновлено в 15:29
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов, предложение будет действовать до 30 сентября, сообщили в банке.
Обновлено в 04:29
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $59
В последний раз нефть Brent была дешевле $59 12 июня. Напомним, что вчера цена нефти Brent впервые с 13 июня опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Экономика
МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций
Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов
Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
Обновлено в 15:16