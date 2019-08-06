Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»ProstoProSport 09:48

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.
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СМИ: лондонский «Арсенал» арендует футболиста Коутиньо у «Барселоны»

РИА Новости09:29
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
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Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
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Мигрант в Германии покусал женщину-полицейского и собаку

Сотрудники полиции в Германии взяли под арест мигранта, который запугивал ножом случайных прохожих в городе Ротвайль на юго-западе ФРГ.
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«Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧ

Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
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В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой

В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
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Цена нефти Brent упала ниже $59

В последний раз нефть Brent была дешевле $59 12 июня. Напомним, что вчера цена нефти Brent впервые с 13 июня опустилась ниже $60 за баррель.
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По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
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В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
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Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

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МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций

Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
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Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов

Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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