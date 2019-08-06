Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»ProstoProSport 09:48

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале». Клубы уже договорились о сделке, сообщает L'Equipe.
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«Арсенал» арендует Коутиньо у «Барселоны»

Sport24.ru09:41

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Sports.ru13:18

СМИ: лондонский «Арсенал» арендует футболиста Коутиньо у «Барселоны»

РИА Новости09:29

«Арсенал» арендует у «Барселоны» Коутинью

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США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
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В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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